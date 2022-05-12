Волонтёры-экологи провели субботник в ДНР при поддержке РЭО

Волонтёры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора провели субботник в ДНР в рамках гуманитарной миссии #МыВместе. Они также возложили цветы на мемориальном комплексе Саур-Могила.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках программы по развитию экодобровольчества ППК РЭО волонтёры присоединились к выезду общественных организаций, приняли участие в субботнике и планируют ещё другие просветительские мероприятия», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представители общественных организаций России и Донбасса благоустроили аллею Победы в селе Дмитровка.

Ранее сообщалось, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.