Волонтёры-экологи провели субботник в ДНР при поддержке РЭО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В рамках программы по развитию экодобровольчества ППК РЭО волонтёры присоединились к выезду общественных организаций, приняли участие в субботнике и планируют ещё другие просветительские мероприятия», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Представители общественных организаций России и Донбасса благоустроили аллею Победы в селе Дмитровка.
Ранее сообщалось, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.