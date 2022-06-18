Российские войска уничтожили за сутки восемь украинских беспилотников
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«Также за сутки сбито: восемь украинских беспилотных летательных аппаратов... в том числе ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТB2 в районе Херсона», — заявил он на брифинге.
Конашенков подчеркнул, что всего с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 1241 беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание Никитовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.