Российские войска уничтожили за сутки восемь украинских беспилотников

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Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников украинских военных, в том числе ударный беспилотник Bayraktar ТB2. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска уничтожили за сутки восемь украинских беспилотников
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«Также за сутки сбито: восемь украинских беспилотных летательных аппаратов... в том числе ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТB2 в районе Херсона», — заявил он на брифинге.

Конашенков подчеркнул, что всего с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 1241 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание Никитовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.

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