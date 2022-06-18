Сдавшийся под Харьковом наёмник из США рассказал о коррупции в украинской армии

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Американский наёмник Энди Хюйн, сдавшийся в плен под Харьковом, рассказал RT, что часто видел коррупцию в украинской армии.
Сдавшийся под Харьковом наёмник из США рассказал о коррупции в украинской армии
  • AP

«Я смотрел западную пропаганду, которая говорила о том, как восхитительна Украина, а когда я приехал сюда, то увидел, насколько это неправдиво», — заявил он.

По словам Хюйна, украинцы говорят, что они лучшие.

«Но, по моим наблюдениям, я видел много коррупции», — подытожил он.

Другой американский наёмник, Александер Дрюке, сообщил, что командиры в украинской армии были очень коррумпированными, а войска плохо подготовлены и укомплектованы.

Ранее наёмник из США Энди Вин, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».

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