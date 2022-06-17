Мединский: действия Польши говорят о стремлении вернуться к Речи Посполитой

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic прокомментировал сообщения о стремлении Польши контролировать запад Украины.

«Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии. Иногда это у них получалось, наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой», — сказал Мединский.

По его словам, «это очень опасно в первую очередь для самой Украины». По его мнению, в Киеве «должны об этом задуматься».

«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — сказал Мединский.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.