Мединский: действия Польши говорят о стремлении вернуться к Речи Посполитой

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Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic прокомментировал сообщения о стремлении Польши контролировать запад Украины.
Мединский: действия Польши говорят о стремлении вернуться к Речи Посполитой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии. Иногда это у них получалось, наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой», — сказал Мединский.

По его словам, «это очень опасно в первую очередь для самой Украины». По его мнению, в Киеве «должны об этом задуматься».

«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — сказал Мединский.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину. 

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