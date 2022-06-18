Мединский: Россия не желает, чтобы Украина была «наконечником копья Запада»

Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина была наконечником копья Запада, нацеленного ей в сердце.

Российская сторона неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы рядом с ней находилась дружественная, нейтральная и добрососедская страна, отметил он.

«В этом наша цель, мы хотим дружить с нашими соседями. Мы не хотим, чтобы наш сосед был антироссией, был наконечником копья запада и НАТО, нацеленного нам в сердце», — объяснил Мединский.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.