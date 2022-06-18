Мединский: Россия не желает, чтобы Украина была «наконечником копья Запада»

Короткая ссылка
Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина была наконечником копья Запада, нацеленного ей в сердце.
Мединский: Россия не желает, чтобы Украина была «наконечником копья Запада»
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

Российская сторона неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы рядом с ней находилась дружественная, нейтральная и добрососедская страна, отметил он.

«В этом наша цель, мы хотим дружить с нашими соседями. Мы не хотим, чтобы наш сосед был антироссией, был наконечником копья запада и НАТО, нацеленного нам в сердце», — объяснил Мединский.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить