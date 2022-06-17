Путин рассказал о планомерной работе по укрепрайонам ВСУ в Донбассе

Штурмовать украинские укрепрайоны в Донбассе, откуда бьют по жилым кварталам Донецка, по мнению военных специалистов, нецелесообразно, потому что это приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил, поэтому там идёт планомерная работа по заходу в тыл. Об этом рассказал на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на данном направлении принимают участие в боевых действиях местные жители, причём «воюют отлично».

«Но штурмовать эти укрепрайоны — это, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая, это видно по карте, об этом говорят в средствах массовой информации, по сути, идёт планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам», — сказал Путин.

Он отметил, что это требует «определённого времени».

«Контрбатарейная борьба там ведётся, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно», — подытожил глава российского государства.

Как ранее заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в битве за Донбасс наступил переломный момент.