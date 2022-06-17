Путин рассказал о планомерной работе по укрепрайонам ВСУ в Донбассе
- РИА Новости
Глава государства отметил, что на данном направлении принимают участие в боевых действиях местные жители, причём «воюют отлично».
«Но штурмовать эти укрепрайоны — это, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая, это видно по карте, об этом говорят в средствах массовой информации, по сути, идёт планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам», — сказал Путин.
Он отметил, что это требует «определённого времени».
«Контрбатарейная борьба там ведётся, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно», — подытожил глава российского государства.
Как ранее заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в битве за Донбасс наступил переломный момент.