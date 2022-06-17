Токаев пообещал российскому бизнесу благоприятный инвестклимат

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что бизнесу из России будут обеспечены благоприятный инвестиционный климат и поддержка.
Токаев пообещал российскому бизнесу благоприятный инвестклимат
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

По словам Токаева, у Казахстана и России имеется специальная программа промышленной кооперации в новых условиях.

«Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки с соответствующей инфраструктурой и (будет. — RT) создаваться благоприятный инвестиционный климат. В принципе, это уже делается», — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны своих государств. В большей степени с давлением сталкивается американский бизнес.

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