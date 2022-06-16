Экс-глава украинского МВД Захарченко высказался о визите лидеров стран ЕС на Украину

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Экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о визите лидеров Франции, Германии и Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги на Украину.
Экс-глава украинского МВД Захарченко высказался о визите лидеров стран ЕС на Украину
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

По его словам, у Запада происходящая на Украине ситуация не может не вызывать беспокойства.

«Может рухнуть украинский фронт. И они (Макрон, Шольц и Драги. — RT) приехали пощупать его (президента Украины Владимира Зеленского. — RT), посмотреть. Насколько ты готов жертвовать своей страной, людьми?» — сказал Захарченко.

Экс-министр заявил, что для Запада важно понять, насколько Зеленский готов дальше идти на определённые жертвы.

По мнению бывшего министра, перед Западом стоит вопрос, поставлять ли оружие и есть ли у Украины готовность воевать.

Ранее премьер-министр Италии заявил, что Зеленский на встрече с ним, Макроном и Шольцем не просил о поставках нового оружия.

Драги заявил, что Зеленский «просто описал ситуацию, которая становится критической».

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