Столтенберг: НАТО будет поставлять оружие на Украину, несмотря на удары России по грузам

НАТО будет продолжать поставлять военные грузы на Украину, несмотря на то что российская армия наносит по ним удары, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с Al Jazeera.

«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку», — сказал глава военного блока, его слова приводит ТАСС.

Он признал, что Россия «пытается атаковать грузы с оружием».

«Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведёт справедливую войну, защищая себя», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина «не представляет какой-либо угрозы для России».

В начале мая министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.