Столтенберг: НАТО будет поставлять оружие на Украину, несмотря на удары России по грузам
- AP
- © Olivier Matthys
«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку», — сказал глава военного блока, его слова приводит ТАСС.
Он признал, что Россия «пытается атаковать грузы с оружием».
«Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведёт справедливую войну, защищая себя», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Украина «не представляет какой-либо угрозы для России».
В начале мая министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.