Столтенберг: НАТО будет поставлять оружие на Украину, несмотря на удары России по грузам

Короткая ссылка
НАТО будет продолжать поставлять военные грузы на Украину, несмотря на то что российская армия наносит по ним удары, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с Al Jazeera.
Столтенберг: НАТО будет поставлять оружие на Украину, несмотря на удары России по грузам
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку», — сказал глава военного блока, его слова приводит ТАСС.

Он признал, что Россия «пытается атаковать грузы с оружием».

«Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведёт справедливую войну, защищая себя», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина «не представляет какой-либо угрозы для России».

В начале мая министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить