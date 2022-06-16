Начальник РХБЗ назвал разъяснения США о биологической деятельности «мечтой прокурора»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал опубликованное Пентагоном разъяснение о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства «мечтой прокурора».

В ходе брифинга Кириллов отметил, что в опубликованном 9 июня заявлении администрация США признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром.

Вместе с этим были отражены особенности реализации на постсоветском пространстве «Программы совместного уменьшения угрозы» Нанна — Лугара. Одной из целей этой программы являлось привлечение к работам «тысяч бывших советских учёных, специализирующихся на биологическом оружии» для того, чтобы якобы исключить возможность их сотрудничества с террористическими формированиями.

Начальник РХБЗ заявил, что «попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, мечтой прокурора», поскольку в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Минобороны США на территории Украины и в других странах бывшего СССР, также там указаны сообщники Пентагона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на сайте Пентагона «Справочного материала об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР».

В документе говорилось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.

По словам Захаровой, США пытаются скрыть свою биологическую деятельность с помощью вбросов.