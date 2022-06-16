Пасечник не исключил размещения миротворцев ОДКБ в Донбассе

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что не исключает возможного размещения миротворческих сил ОДКБ в Донбассе.
Пасечник не исключил размещения миротворцев ОДКБ в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Вместе с этим глава республики подчеркнул, что решение о возможном обращении к организации может принять только президент России Владимир Путин.

«Заход ОДКБ может быть осуществлён в рамках специальной военной операции. Я думаю, подобное решение будет принимать президент России Владимир Путин. Если они необходимы будут — они зайдут, но пока мы сами справляемся», — цитирует его ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

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