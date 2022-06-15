На Украине возбудили уголовное дело в отношении журналиста Антона Красовского
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Украинские правоохранительные органы подозревают Красовского в том, что он якобы настраивал российскую аудиторию против украинцев, а также призывал к свержению действующего на Украине конституционного строя.
При этом сам журналист уже отреагировал на сообщения о возбуждении дела.
«Боже! Спасибо за подарок! Пью за это!» — заявил он.
В январе дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях в отношении него.