На Украине возбудили уголовное дело в отношении журналиста Антона Красовского

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Офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора RT Россия Антона Красовского.
На Украине возбудили уголовное дело в отношении журналиста Антона Красовского
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Украинские правоохранительные органы подозревают Красовского в том, что он якобы настраивал российскую аудиторию против украинцев, а также призывал к свержению действующего на Украине конституционного строя.

При этом сам журналист уже отреагировал на сообщения о возбуждении дела.

«Боже! Спасибо за подарок! Пью за это!» — заявил он.

В январе дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях в отношении него.

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