Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил о возможности вхождения ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта.

Интервью состоялось в рамках визита главы ДНР на Петербургский международный экономический форум.

Он ответил на вопрос, войдёт ли ДНР в состав России либо будет оставаться народной республикой.

«А как одно другому противоречит?» — спросил Пушилин.

При этом на вопрос, войдёт ли ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта, он ответил утвердительно.

Пушилин также заявил, что название «Донецкая область» «плохо звучит».

«Донецкая область плохо даже звучит, это отзывает нас к прошлому, украинскому прошлому. У нас это вызывает плохие ассоциации», — сказал он.

Ранее Пушилин выразил уверенность, что специальная военная операция завершится «полнейшей победой» союзнических сил.