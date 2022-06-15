Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта
- РИА Новости
Интервью состоялось в рамках визита главы ДНР на Петербургский международный экономический форум.
Он ответил на вопрос, войдёт ли ДНР в состав России либо будет оставаться народной республикой.
«А как одно другому противоречит?» — спросил Пушилин.
При этом на вопрос, войдёт ли ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта, он ответил утвердительно.
Пушилин также заявил, что название «Донецкая область» «плохо звучит».
«Донецкая область плохо даже звучит, это отзывает нас к прошлому, украинскому прошлому. У нас это вызывает плохие ассоциации», — сказал он.
Ранее Пушилин выразил уверенность, что специальная военная операция завершится «полнейшей победой» союзнических сил.