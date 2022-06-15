В Запорожской области заявили о желании добровольцев защищать регион от ВСУ

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале формирования списков добровольцев для защиты региона от украинских военных.

«У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки», — сказал Балицкий в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт уже о более чем 200 человеках.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских националистов.