В Запорожской области заявили о желании добровольцев защищать регион от ВСУ

Короткая ссылка
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале формирования списков добровольцев для защиты региона от украинских военных.

«У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки», — сказал Балицкий в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт уже о более чем 200 человеках.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить