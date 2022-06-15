Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

Минсельхоз Казахстана сообщил о продлении квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября.

«Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина в размере 550 тыс. т и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. т», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В марте в Минэкономразвития России сообщили, что таможенная подкомиссия одобрила введение до конца августа запрета на вывоз зерновых культур из России в страны ЕАЭС.

Такое предложение поступило от Минсельхоза России, а решение подкомиссии согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым.