Генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча ракетой «Точка-У»

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Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в связи с обстрелом города Красный Луч со стороны ВСУ с применением ракеты «Точка-У».
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча ракетой «Точка-У»
  • © Пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР

«Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате детонации осколочно-фугасной боевой части ракеты при ударе о землю были повреждены десять жилых домов.

13 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об уничтожении ракеты комплекса «Точка-У» над Красным Лучом.

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