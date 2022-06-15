Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал «истерикой» новое обращение Зеленского

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал «истерикой» заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина вернёт контроль над регионом, которое он сделал в видеообращении в своём официальном Telegram-канале.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима», — высказался Стремоусов.

Он подчеркнул, что регион освобождён от сил Украины.

«Каждые его (Зеленского. — RT) заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чём не повинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали», — прокомментировал обращение Зеленского Стремоусов.

В Telegram-канале президента Украины опубликовано видеообращение, в котором он сообщил, что власти страны планируют установить контроль над Крымом, Донбассом, освобождённой территорией Харьковской области, Херсонской и Запорожской областями. Он также заявил о болезненных потерях украинских войск в ходе боёв под Северодонецком и Харьковом.

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