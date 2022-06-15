СК России предъявил обвинение в покушении на убийство прапорщика ДНР матросу ВСУ

Следственный комитет России предъявил обвинение матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану за покушение на убийство прапорщика народной милиции ДНР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

«Следователи накануне предъявили Евгану официальное обвинение в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны, возбужденного ГСУ СК России. Вину мой подзащитный полностью признаёт и раскаивается в содеянном», — сообщил защитник обвиняемого агентству.

Во время очной ставки с потерпевшим, Евган просил у него прощения и плакал, заявив, что совершил зверский поступок.

14 июня сообщалось о том, что Следственный комитет России даст правовую оценку артиллерийским обстрелам Донецка, из-за которых за последние сутки погибли семь человек.