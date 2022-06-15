Минстрой России: в ходе восстановления ДНР и ЛНР используют быстровозводимые конструкции

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В Минстрое России заявили о том, что в ходе восстановления разрушенных в результате боевых действий территорий Донецкой и Луганской народных республик будут использоваться в том числе быстровозводимые модульные конструкции.

Об этом сообщает ТАСС.

«В зависимости от конкретных задач будут задействованы различные технологии, в том числе и традиционные способы строительства, например панельное или монолитное домостроение. С учетом необходимости создания жилья в максимально короткий срок, ряд работ будет вестись в том числе с применением быстровозводимых конструкций», — передаёт агентство комментарий представителя ведомства.

Уточняется, что в первую очередь подрядчики займутся восстановлением социально-значимых объектов, жилья и инфраструктуры. Кроме того, среди наиболее важных задач — подготовка к отопительному сезону.

Ранее в Минстрое России сообщили о том, что в ближайшее время планируется начать восстановление пострадавших в результате боевых действий Мариуполя и Волновахи.

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