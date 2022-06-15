Минстрой России: в ходе восстановления ДНР и ЛНР используют быстровозводимые конструкции
Об этом сообщает ТАСС.
«В зависимости от конкретных задач будут задействованы различные технологии, в том числе и традиционные способы строительства, например панельное или монолитное домостроение. С учетом необходимости создания жилья в максимально короткий срок, ряд работ будет вестись в том числе с применением быстровозводимых конструкций», — передаёт агентство комментарий представителя ведомства.
Уточняется, что в первую очередь подрядчики займутся восстановлением социально-значимых объектов, жилья и инфраструктуры. Кроме того, среди наиболее важных задач — подготовка к отопительному сезону.
Ранее в Минстрое России сообщили о том, что в ближайшее время планируется начать восстановление пострадавших в результате боевых действий Мариуполя и Волновахи.