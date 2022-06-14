Силы ПВО ЛНР уничтожили ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка

Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили украинскую ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка. В результате обстрела ВСУ был ранен ребёнок.

«Силами нашей ПВО в районе н. п. Фомовка Сватовского района уничтожена ракета ТРК «Точка-У», выпущенная со стороны вооружённых формирований Украины с направления н. п. Краматорск», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В результате обстрела получил тяжёлые ранения ребёнок.

Ранее стало известно, что в результате обстрела территории ДНР со стороны Украины из РСЗО «Ураган» произошло возгорание на территории Еленовского хлебокомбината.