Силы ПВО ЛНР уничтожили ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка
«Силами нашей ПВО в районе н. п. Фомовка Сватовского района уничтожена ракета ТРК «Точка-У», выпущенная со стороны вооружённых формирований Украины с направления н. п. Краматорск», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
В результате обстрела получил тяжёлые ранения ребёнок.
Ранее стало известно, что в результате обстрела территории ДНР со стороны Украины из РСЗО «Ураган» произошло возгорание на территории Еленовского хлебокомбината.