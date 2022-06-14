Силы ПВО ЛНР уничтожили ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка

Короткая ссылка
Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили украинскую ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка. В результате обстрела ВСУ был ранен ребёнок.
Силы ПВО ЛНР уничтожили ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Фомовка

«Силами нашей ПВО в районе н. п. Фомовка Сватовского района уничтожена ракета ТРК «Точка-У», выпущенная со стороны вооружённых формирований Украины с направления н. п. Краматорск», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В результате обстрела получил тяжёлые ранения ребёнок.

Ранее стало известно, что в результате обстрела территории ДНР со стороны Украины из РСЗО «Ураган» произошло возгорание на территории Еленовского хлебокомбината.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить