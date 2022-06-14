В результате обстрела ВСУ на территории Еленовского хлебокомбината в ДНР произошёл пожар

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В результате обстрела территории ДНР со стороны Украины из РСЗО «Ураган» произошло возгорание на территории Еленовского хлебокомбината.
В результате обстрела ВСУ на территории Еленовского хлебокомбината в ДНР произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании трубопровода на территории Еленовского хлебокомбината в результате обстрела ВФУ из РСЗО БМ-27 «Ураган» по адресу ул. Почтовая, 147», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства.

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