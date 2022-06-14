В результате обстрела ВСУ на территории Еленовского хлебокомбината в ДНР произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании трубопровода на территории Еленовского хлебокомбината в результате обстрела ВФУ из РСЗО БМ-27 «Ураган» по адресу ул. Почтовая, 147», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства.