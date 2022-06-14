В Херсонской области заявили о планах увеличить число пунктов выдачи российских паспортов

Число административных центров, выдающих российские паспорта в Херсонской области, будет увеличено.

«Очереди постоянно увеличиваются, поэтому принято решение расширить количество административных центров, в которых российские паспорта будут не просто выдаваться, а ещё и подача документов для выдачи будет постоянно увеличиваться», — сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

11 июня Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.