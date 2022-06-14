В Херсонской области отменили уплату украинских налогов для предпринимателей

Фирмы и предприниматели в Херсонской области после постановки на учёт смогут не платить украинские налоги и выбирать между двумя видами налогообложения, следует из заявления военно-гражданской администрации региона.

В заявлении отмечается, что процедура постановки юрлиц и предпринимателей на учёт начата с 7 июня.

«Поставленные на учёт лица применяют один из режимов налогообложения: налог с оборота или единый налог... С момента постановки на учёт юридические лица, физические лица — предприниматели — освобождаются от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством Украины», — говорится в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что все долги жителей региона перед банками на Украине, вероятнее всего, будут списаны.

Также сообщалось, что в Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях.