В Одессе заявили о намерении переименовать улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе изменят названия улиц, связанные с Россией.

«Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы», — написал он в своём аккаунте в соцсетях.

Всего, по словам мэра, необходимо поменять названия 24 улиц города.

«Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение, безусловно, будут принимать депутаты городского совета на сессии», — отметил Труханов.

В конце мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что, по поступающим данным, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую.