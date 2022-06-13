В Молдавии назвали объём задолженности потребителей газа за первый квартал 2022 года

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Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что молдавские потребители за первый квартал этого года задолжали компании 112 млн леев, или почти $6 млн.
В Молдавии назвали объём задолженности потребителей газа за первый квартал 2022 года
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Как сообщает РИА Новости, об этом Чебан написал в своём Telegram.

«Общая сумма задолженности за поставки природного газа бытовых потребителей, юридических лиц и бюджетных организаций перед АО «Молдовагаз» за первый квартал 2022 года составляет около 112 млн леев. Во избежание запуска процедуры отключений убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции», — сообщил он.

Ранее Чебан анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне.

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