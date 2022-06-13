В Молдавии назвали объём задолженности потребителей газа за первый квартал 2022 года

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что молдавские потребители за первый квартал этого года задолжали компании 112 млн леев, или почти $6 млн.

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