В Молдавии назвали объём задолженности потребителей газа за первый квартал 2022 года
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Как сообщает РИА Новости, об этом Чебан написал в своём Telegram.
«Общая сумма задолженности за поставки природного газа бытовых потребителей, юридических лиц и бюджетных организаций перед АО «Молдовагаз» за первый квартал 2022 года составляет около 112 млн леев. Во избежание запуска процедуры отключений убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции», — сообщил он.
Ранее Чебан анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне.