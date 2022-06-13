Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела рынка в Донецке украинскими войсками

Украинские войска обстреляли рынок в центре Донецка. В результате разрывов снарядов погибли женщина и ребёнок.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил агентству советник главы правительства ДНР Ян Гагин, это было «попадание в рынок в выходной день».

«Погибшие за спиной — женщина с ребёнком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много: осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — сообщил он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города украинскими военными произошло возгорание газопровода.