Минобороны: российские ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ракетными войсками и артиллерией на Украине были уничтожены 13 пунктов управления ВСУ.
Минобороны: российские ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления ВСУ
  • РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он уточнил, что поражены в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населённого пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.

Ранее Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.

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