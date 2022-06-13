Foreign Policy: глава МИД Литвы заявил о разочаровании из-за побед России на Украине

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что победы российских военнослужащих в зоне боевых действий на территории Украины вызывают разочарование.

Об этом сообщает Foreign Policy.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — считает министр.

Кроме того, Ландсбергис отметил устойчивость России к зарубежным санкциям.

«Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», — сообщил он.

Ранее журналист из Италии Марко Травальо в интервью телеканалу La7 поделился мнением о том, что Вооружённые силы России побеждают украинские в спецоперации, несмотря на заявления некоторых СМИ.

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