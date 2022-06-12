Власти Запорожской области обвинили Украину во взрыве у здания ГУ МВД Мелитополя

Короткая ссылка
За терактом в Мелитополе стоит украинская сторона, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Власти Запорожской области обвинили Украину во взрыве у здания ГУ МВД Мелитополя
  • РИА Новости

«За терактом стоят украинские боевики. В этом нет никаких сомнений», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, накануне Дня России украинские националисты присылали местным жителям сообщения с угрозами не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить