Власти Запорожской области обвинили Украину во взрыве у здания ГУ МВД Мелитополя

За терактом в Мелитополе стоит украинская сторона, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За терактом стоят украинские боевики. В этом нет никаких сомнений», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, накануне Дня России украинские националисты присылали местным жителям сообщения с угрозами не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.