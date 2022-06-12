В Донецке в результате очередного обстрела ВСУ погиб мирный житель

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате очередного обстрела города украинскими войсками погиб мирный житель.
В Донецке в результате очередного обстрела ВСУ погиб мирный житель
  • AP

«Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по ул. Кирова. Также в результате боевых действий повреждено остекление окон в домах по ул. Кирова, 439 и ул. Бойченко, 6», — написал он в своём Telegram.

Кулемзин также добавил, что в Куйбышевском районе снарядами ВФУ повреждён газопровод высокого давления на улице Слепнёва.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные вновь обстреляли Донецк.

10 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.

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