В Донецке в результате очередного обстрела ВСУ погиб мирный житель

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате очередного обстрела города украинскими войсками погиб мирный житель.

«Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по ул. Кирова. Также в результате боевых действий повреждено остекление окон в домах по ул. Кирова, 439 и ул. Бойченко, 6», — написал он в своём Telegram.

Кулемзин также добавил, что в Куйбышевском районе снарядами ВФУ повреждён газопровод высокого давления на улице Слепнёва.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные вновь обстреляли Донецк.

10 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.