В Донецке в результате очередного обстрела ВСУ погиб мирный житель
- AP
«Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по ул. Кирова. Также в результате боевых действий повреждено остекление окон в домах по ул. Кирова, 439 и ул. Бойченко, 6», — написал он в своём Telegram.
Кулемзин также добавил, что в Куйбышевском районе снарядами ВФУ повреждён газопровод высокого давления на улице Слепнёва.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные вновь обстреляли Донецк.
10 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.