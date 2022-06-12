Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в Киеве

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Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в одном из спальных районов Киева, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в Киеве
  • РИА Новости

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооружённых сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — приводит РИА Новости слова Резникова.

По его словам, сотрудник Генштаба применил оружие, однако подробности не сообщаются.

Военнослужащий временно отстранён от исполнения обязанностей.

Ранее российские следователи установили личности двух командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.

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