Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании администрации Красного Лимана
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном сайте руководителя республики.
«Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Красный Лиман», — говорится в документе.
В конце мая Красный Лиман в Донецкой Народной Республике был полностью освобождён от украинских националистов.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении города.