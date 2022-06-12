Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании администрации Красного Лимана

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании администрации освобождённого Красного Лимана.
Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании администрации Красного Лимана
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

«Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Красный Лиман», — говорится в документе.

В конце мая Красный Лиман в Донецкой Народной Республике был полностью освобождён от украинских националистов.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении города.

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