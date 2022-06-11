Минобороны: российские сапёры разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

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Российские саперы разминировали почти 3 тыс. га территорий в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: российские сапёры разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2987,87 га», — заявил Мизинцев.

По его словам, проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

Ранее глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил о запрете купания в акватории Азовского моря из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах.

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