Власти Мариуполя запретили купание в акватории Азовского моря из-за мин

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил о запрете купания в акватории Азовского моря из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах.

«Для предотвращения несчастных случаев я распорядился установить с 5 июня 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполя», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что запрет на купание будет отменён после полного разминирования пляжей.

3 июня стало известно, что в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, в море, произошёл взрыв, он случился неподалёку от завода «Азовсталь».

В результате трагедии погибли два человека.