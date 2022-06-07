Власти Мариуполя запретили купание в акватории Азовского моря из-за мин
- РИА Новости
«Для предотвращения несчастных случаев я распорядился установить с 5 июня 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполя», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что запрет на купание будет отменён после полного разминирования пляжей.
3 июня стало известно, что в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, в море, произошёл взрыв, он случился неподалёку от завода «Азовсталь».
В результате трагедии погибли два человека.