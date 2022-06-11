Губернатор Ленобласти посетил город Енакиево в ДНР

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в подшефный региону город Енакиево Донецкой Народной Республики.
Губернатор Ленобласти посетил город Енакиево в ДНР
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Александр Дрозденко прибыл в подшефный Ленобласти город Енакиево в Донецкой Народной Республике», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.

Отмечается, что в ходе визита будет подписано соглашение о сотрудничестве с главой администрации Енакиево Романом Храменковым.

Городу передадут технику и гуманитарную помощь.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Краснодона и Краснодонского района в ЛНР Сергеем Козенко.

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