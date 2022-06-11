Депутат Чепа указал на «политическую зависимость» западных СМИ

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал публикацию на сайте Reuters фотографии украинского «местного жителя» с татуировкой свастики.
Депутат Чепа указал на «политическую зависимость» западных СМИ
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Парламентарий отметил, что на Западе «в последнее время нравственный подход полностью поменялся».

«Очевидные вещи просто переворачиваются. Мы уже привыкли к двойным стандартам, к абсолютному игнорированию очевидных вещей. Сегодня, к сожалению, есть политическая зависимость СМИ от властей, и мы это прекрасно знаем, поэтому они так себя ведут и будут вести дальше», — сказал Чепа.

Ранее в Reuters в материале о ситуации на Украине опубликовали фото человека с татуировкой свастики на руке. В подписи к кадру уточнялось, что это «местный житель».

В агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.

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