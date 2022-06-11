Политолог Орлов: двойные стандарты давно стали визитной карточкой западных СМИ
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«Двойные стандарты давно стали визитной карточкой ведущих западных СМИ. Конечно, на Западе отлично видят проявления национализма, как ВСУ Украины, так и местными жителями, но предпочитают закрывать на это глаза», — заявил политолог.
Он также подчеркнул, что «Запад сделал ставку на Зеленского и украинский режим».
«И будет продолжать не замечать уличные демонстрации местных жителей с портретами Бандеры на флагах, а также нацистские татуировки на теле боевиков «Азова», взятых в плен», — считает Орлов.
Ранее в материале Reuters появилась фотография, на которой размещена подпись с утверждением, что на снимке «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.
Позже в агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.