Политолог Орлов: двойные стандарты давно стали визитной карточкой западных СМИ

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал публикацию в Reuters фотографии украинского «местного жителя» с татуировкой свастики. Позже агентство заявило, что фото является «корректным освещением» ситуации вокруг Украины.
Политолог Орлов: двойные стандарты давно стали визитной карточкой западных СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Двойные стандарты давно стали визитной карточкой ведущих западных СМИ. Конечно, на Западе отлично видят проявления национализма, как ВСУ Украины, так и местными жителями, но предпочитают закрывать на это глаза», — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что «Запад сделал ставку на Зеленского и украинский режим».

«И будет продолжать не замечать уличные демонстрации местных жителей с портретами Бандеры на флагах, а также нацистские татуировки на теле боевиков «Азова», взятых в плен», — считает Орлов.

Ранее в материале Reuters появилась фотография, на которой размещена подпись с утверждением, что на снимке «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.

Позже в агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.

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