Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал публикацию в Reuters фотографии украинского «местного жителя» с татуировкой свастики. Позже агентство заявило, что фото является «корректным освещением» ситуации вокруг Украины.

«Двойные стандарты давно стали визитной карточкой ведущих западных СМИ. Конечно, на Западе отлично видят проявления национализма, как ВСУ Украины, так и местными жителями, но предпочитают закрывать на это глаза», — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что «Запад сделал ставку на Зеленского и украинский режим».

«И будет продолжать не замечать уличные демонстрации местных жителей с портретами Бандеры на флагах, а также нацистские татуировки на теле боевиков «Азова», взятых в плен», — считает Орлов.

Ранее в материале Reuters появилась фотография, на которой размещена подпись с утверждением, что на снимке «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.

Позже в агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.