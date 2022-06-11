ВСУ обстреляли центральный район Горловки, ранены трое мирных жителей
- РИА Новости
«Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Ещё один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140», — сообщил мэр города Иван Приходько.
Сотрудники МЧС ДНР выехали к месту происшествия для ликвидации пожара — по предварительной информации, горит дом и хозпостройки по ул. Толстого.
Ранее в ДНР заявили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки.
Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР.