ВСУ обстреляли центральный район Горловки, ранены трое мирных жителей

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Украинская армия подвергла обстрелу центральный район Горловки в Донецкой Народной Республике, трое мирных жителей получили ранения.
ВСУ обстреляли центральный район Горловки, ранены трое мирных жителей
  • РИА Новости

«Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Ещё один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140», — сообщил мэр города Иван Приходько.

Сотрудники МЧС ДНР выехали к месту происшествия для ликвидации пожара — по предварительной информации, горит дом и хозпостройки по ул. Толстого.

Ранее в ДНР заявили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР.

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