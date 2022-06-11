В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики при обстрелах со стороны украинской армии погибли шесть мирных граждан, ещё 22 получили ранения.

«С 08:00 10 июня до 08:00 11 июня в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли шесть человек и ещё 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на МЧС ДНР.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки погибли два человека.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ.