В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки
- РИА Новости
«С 08:00 10 июня до 08:00 11 июня в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли шесть человек и ещё 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на МЧС ДНР.
Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки погибли два человека.
Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ.