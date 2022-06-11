В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки

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За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики при обстрелах со стороны украинской армии погибли шесть мирных граждан, ещё 22 получили ранения.
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«С 08:00 10 июня до 08:00 11 июня в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли шесть человек и ещё 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на МЧС ДНР.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки погибли два человека.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. 

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