В Запорожской области заявили, что в ближайшие дни в регионе появятся банки из России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время область ведёт переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны в ближайшие дни зайти в регион.

«Идут переговоры ещё с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Рогов уточнил, что в настоящее время в банковской системе Запорожской области представлен только один банк.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские банковские карты заработают в Запорожской области в ближайшее время.