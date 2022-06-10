В Запорожской области заявили, что в ближайшие дни в регионе появятся банки из России
«Идут переговоры ещё с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Рогов уточнил, что в настоящее время в банковской системе Запорожской области представлен только один банк.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские банковские карты заработают в Запорожской области в ближайшее время.