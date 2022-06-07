В Запорожской области заявили, что банковские карты России заработают в ближайшее время
- РИА Новости
«(Для восстановления банковской системы. — RT) работает банк «Россия», приехал регулятор от Банка России, чтобы как можно быстрее запустить систему карт», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».
Он также добавил, что в регионе идёт работа по формированию новой налоговой службы и нормативной базы.
Он рассказал о том, что первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.