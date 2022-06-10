В Запорожской области запланировали выдачу российских паспортов на 11 июня

Выдача российских паспортов для жителей Запорожской области начнётся с 11 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Завтра жители освобождённой территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — цитирует его ТАСС.

По словам замначальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова, по состоянию на 9 июня более 4 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.