В Запорожской области запланировали выдачу российских паспортов на 11 июня

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Выдача российских паспортов для жителей Запорожской области начнётся с 11 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожской области запланировали выдачу российских паспортов на 11 июня
  • РИА Новости

«Завтра жители освобождённой территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — цитирует его ТАСС.

По словам замначальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова, по состоянию на 9 июня более 4 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.

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