В Запорожской области запланировали выдачу российских паспортов на 11 июня
- РИА Новости
«Завтра жители освобождённой территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — цитирует его ТАСС.
По словам замначальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова, по состоянию на 9 июня более 4 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.