Украинские военные намерены разместить комплекс ПВО у захоронения жертв чумы в Одессе и в случае удара по нему обвинить российскую сторону в возникновении биологической опасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В густонаселённом районе города (Одессы. — RT) вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российской стороны.

Подобные провокации украинских националистов при поддержке Запада уже приобрели массовый характер, отметили в ведомстве.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на коксохимическом заводе в Авдеевке украинские националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных.