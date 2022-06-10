В Молдавии изъявили желание пригласить ЕС и США к переговорам по Приднестровью

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Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян предложил США и ЕС стать участниками переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5 + 2».
В Молдавии изъявили желание пригласить ЕС и США к переговорам по Приднестровью
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

По словам политика, переговоры с 2019 года были в застое и нуждаются в перезагрузке.

«Он (формат. — RT) сейчас не работает, но смертный приговор ему никто не подписал... По-моему, мы должны пересмотреть роль ЕС и США в этом процессе, превратив их в полноценных участников», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Он отметил, что судьба переговоров будет зависеть от исхода конфликта на Украине.

В Молдавии ранее сообщили о планах возобновить переговоры с Приднестровьем.

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