В Молдавии изъявили желание пригласить ЕС и США к переговорам по Приднестровью
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По словам политика, переговоры с 2019 года были в застое и нуждаются в перезагрузке.
«Он (формат. — RT) сейчас не работает, но смертный приговор ему никто не подписал... По-моему, мы должны пересмотреть роль ЕС и США в этом процессе, превратив их в полноценных участников», — цитирует вице-премьера РИА Новости.
Он отметил, что судьба переговоров будет зависеть от исхода конфликта на Украине.
В Молдавии ранее сообщили о планах возобновить переговоры с Приднестровьем.