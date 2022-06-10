В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

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В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских военных пять человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
  • РИА Новости

«ВФУ атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка», — говорится в сообщении

Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв.

Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.

Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.

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