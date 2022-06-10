В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских военных пять человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

РИА Новости

«ВФУ атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв. Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки. Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.