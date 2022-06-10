Депутат Малдейкис отреагировал на идею касательно отмены признания Литвы независимой

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Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова отозвать постановление о признании независимости республики.
Депутат Малдейкис отреагировал на идею касательно отмены признания Литвы независимой
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

Как пишет РИА Новости, Малдейкис заявил, что в случае такого решения Вильнюс отзовёт Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой.

Он добавил, что в этом случае нужно будет «вернуть» некоторые территории Великому княжеству Литовскому».

«Смоленск — это Литва», — написал Малдейкис в Twitter.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT прокомментировал внесённый в нижнюю палату законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года «О признании независимости Литовской Республики».

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