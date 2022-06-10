Астрахань и туркменский город Туркменбаши установили побратимские связи

Вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Олег Князев и посол Туркмении в России Батыр Ниязлиев приняли решение об установлении побратимских связей между Астраханью и Туркменбаши.

Об этом сообщает туркменское информационное агентство «Ориент».

Уточняется, что стороны отметили широкие перспективы для сотрудничества в сферах морского транспортного сообщения, а также туризма и судостроения.

Ранее стало известно, что по приглашению президента Владимира Путина Россию посетит лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность.

19 марта победивший на президентских выборах Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении.