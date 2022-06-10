Астрахань и туркменский город Туркменбаши установили побратимские связи

Короткая ссылка
Вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Олег Князев и посол Туркмении в России Батыр Ниязлиев приняли решение об установлении побратимских связей между Астраханью и Туркменбаши.

Об этом сообщает туркменское информационное агентство «Ориент».

Уточняется, что стороны отметили широкие перспективы для сотрудничества в сферах морского транспортного сообщения, а также туризма и судостроения.

Ранее стало известно, что по приглашению президента Владимира Путина Россию посетит лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность.

19 марта победивший на президентских выборах Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить