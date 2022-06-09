Лебедев высказался о дерусификации в мире

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал происходящую в мире и, в частности, на Украине, дерусификацию.

«Меня бесит дерусификация и искоренение любых связей с Россией. Понятно, что здесь лидирует Украина, потому что они сейчас собираются переписать школьную программу, убрать оттуда оставшиеся уроки русского языка, а также запретить изучение романа Льва Толстого «Война и мир», потому что в этом романе, естественно, воспевается слава российской армии, а это, с точки зрения Украины, недопустимо», — заявил он.

Вместе с этим Лебедев добавил, что в Тернополе запретили исполнять песни на русском языке на улицах.

«Это в дополнение к тому, что на Украине и так давно действуют квоты, в рамках которых русские песни на радио можно было исполнять только в каком-то смехотворном количестве», — отметил он.

Также дизайнер напомнил о Норвегии, которая решила переименовать Белоруссию.

«Ну и в качестве вишенки на пироге — Норвегия, которая переименовала Белоруссию, которая по-норвежски называлась Hviterussland — Белая Россия, — в Беларусь. Всё это, чтобы избавиться от слова «Россия», потому что сейчас это модно», — добавил он.

В апреле в правительстве Польши предложили Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе.