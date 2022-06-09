В Верховном суде ДНР заявили о возможности у приговорённых к смерти наёмников обжаловать приговор

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RT
Пресс-секретарь Верховного суда ДНР Лариса Пилипенко рассказала в беседе с RT, что британские и марокканский наёмники, приговорённые к смертной казни в республике, могут обжаловать приговор в течение месяца.
В Верховном суде ДНР заявили о возможности у приговорённых к смерти наёмников обжаловать приговор
  • Gettyimages.ru
  • © Sm Phngs' Dan Khetdaen / EyeEm

«Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховном суде в течение месяца со дня его оглашения», — заявила Лариса Пилипенко.

Пресс-секретарь Верховного суда республики также добавила, что 1 января 2022 года в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому высшая мера наказания осуществляется через расстрел.

Вместе с этим пресс-секретарь республики уточнила, что на заседании были переводчики, которые оглашали приговор и весь ход процесса для подсудимых на их языках.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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