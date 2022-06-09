Политолог прокомментировал смертный приговор иностранным наёмникам

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RT
Политолог Сергей Карнаухов прокомментировал в беседе с RT смертный приговор, вынесенный судом в Донецкой Народной Республике иностранным наёмникам из Марокко и Великобритании.
Политолог прокомментировал смертный приговор иностранным наёмникам
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«Наёмники ехали убивать мирных жителей, они участвовали в коммерческом сафари — охоте на ни в чём не повинных мирных граждан. Они убивали их в количестве, которое никто не сможет установить. Убийства невинных людей в ходе подобных конфликтов всегда являлось самым тяжким видом преступлений, которые только можно было совершить. Поэтому вынесение приговора в виде высшей меры наказания — это максимально справедливая и правильная мера», — заявил Карнаухов.

При этом он добавил, что приговор должен показать всем наёмникам, что за все их преступные действия неминуемо последует суровое наказание. 

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наёмников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима — к смертной казни.

В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, что, по словам их адвоката, они и сделают.

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